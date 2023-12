Milan, Furlani chiude al ritorno: “Non ne abbiamo parlato” | VIDEO CM.IT

Capitolo mercato Milan, Furlani parla chiaro e chiude le porte al ritorno: “Non ne abbiamo parlato”

Un terzo posto consolidato con la vittoria ottenuta contro il Monza a San Siro e un nuovo avversario da affrontare in Europa. Per la sfida al Rennes in Europa League ci sarà tempo, ora per il Milan è prioritario concentrarsi sulle prossime sfide e anche sul mercato.

Riguardo all’impegno europeo, ma anche di quello che sarà il mercato, si è espresso Giorgio Furlani. L’Ad rossonero ha parlato ai giornalisti presenti, tra cui l’inviato di Calciomercato.it, soffermandosi sia sul sorteggio che sul mercato. “Il sorteggio è indifferente. Se vogliamo arrivare fino in fondo e vincere prima o poi dobbiamo affrontare tutti. Bello aver vinto ieri, peccato però per due ragazzi che si sono fatti male. Infortuni? Stiamo lavorando per capire come rimediare, non è facile. Per fortuna i giovani che sono entrati hanno avuto le loro possibilità e ottimi riscontri”.

Infine sul mercato, anche alla luce dei nuovi infortuni di Okafor e soprattutto Pobega. “Se il centrocampista ora è diventato prioritario? No. Un ritorno di Gabbia a gennaio? Non abbiamo parlato con il Villarreal“.