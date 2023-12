Lazio-Sarri, è addio. ma la scelta del nuovo allenatore resta clamorosa

Sempre più complicato il rapporto tra la Lazio e Sarri dopo la sconfitta con l’Inter ma l’allenatore del futuro resta una vera incognita

La Lazio, nell’ultimo turno di campionato, ha perso all’Olimpico contro l’Inter perdendo ulteriore terreno dal quarto posto: è di sette lunghezze ora la distanza dalla zona Champions e la situazione comincia a farsi complicato come testimoniato anche dai numeri. Dopo sedici giornate infatti, i biancocelesti hanno raccolto sei vittorie, tre pareggi e ben sette sconfitte. Rendimento da migliorare assolutamente se si vuole vivere una seconda parte di stagione da protagonista.

Contro l’Inter la sconfitta è maturata anche per degli errori individuali; un passo falso che ha portato una forte contestazione nei confronti della squadra. Prima della fine dell’anno il calendario mette di fronte Empoli (in trasferta) e Frosinone in casa: due partite dove la squadra deve assolutamente trovare sei punti o il rischio è quello di complicare ulteriormente la posizione in classifica.

Il futuro è tutto tranne che positivo e il sorteggio di Champions League ha messo di fronte l’ostacolo Bayern Monaco, una montagna quasi impossibile da scalare considerando anche il ritorno in Germania. In attesa di vedere la squadra rispondere sul campo abbiamo fatto un sondaggio sul noto social “X” per capire quale potrebbe essere il miglior futuro per la panchina biancoceleste. La risposta è stata a dir poco sorprendente.

Futuro Lazio: Tudor super Sarri

La prima voce del sondaggio, con il 39.1%, è rappresentata da “Subito Tudor”; la maggior parte dei tifosi dunque sembrano essere per l’esonero di Sarri e l’arrivo di un tecnico che, nel corso della sua carriera, ha dimostrato di saper proporre un calcio qualitativo e in grado di raggiungere risultati importanti.

📊 MOMENTO SONDAGGIO

La #Lazio perde ancora e i dubbi su #Sarri aumentano. Quale sarebbe il miglior futuro per la panchina biancoceleste❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 18, 2023

Bisogna però sottolineare come non manchino i sostenitori di Sarri: la seconda voce del sondaggio, con il 30.4%, vuole la conferma del tecnico. Esiste ancora la convinzione che l’allenatore possa far uscire la squadra da questo momento di difficoltà e regalare ai propri tifosi importanti soddisfazioni nella seconda parte della stagione.

Con il 26.1% troviamo la terza ipotesi, quella di un traghettatore o di prendere Motta. Difficile arrivare al tecnico del Bologna nel bel mezzo della stagione considerando quanto bene sta facendo con i rossoblù e il sogno di portare la sua squadra ad una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League.

Decisamente più staccata la quarta voce del sondaggio: con il solo 4.3% troviamo l’ipotesi traghettatore o quella di arrivare ad Italiano, tecnico che non lascerà la Fiorentina nel bel mezzo della stagione. I tifosi dei biancocelesti sembrano essere decisamente divisi tra chi vuole continuare con Sarri e chi, per dare una sterzata importante al campionato, preferirebbe cambiare guida tecnica ed affidarsi a Tudor.