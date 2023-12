Lazio-Inter, l’Olimpico esplode a fine match: fischi assordanti, Marusic quasi in lacrime

La Lazio cade ancora una volta e arriva la settima sconfitta in campionato: al fischio finale l’Olimpico insorge e Marusic chiede scusa

La Lazio crolla nuovamente sotto i colpi dell’Inter, che passa 2-0 all’Olimpico con i gol di Lautaro Martinez e Thuram. La classifica dice 11esimo posto, 21 punti in 16 partite con appena 16 gol fatti. La Champions è lontana 7 punti e il momentaccio biancoceleste è sempre più certitificato con ben 7 sconfitte, quasi la metà delle gare giocate.

E non a caso, durante il match i tifosi nel secondo tempo sono tornati a protestare, poi al fischio finale l’Olimpico non ha risparmiato i fischi sonori alla squadra di Sarri. E poi i cori, ormai diventati una consuetudine. I giocatori della Lazio a testa bassa, consapevoli di questa brutta stagione, hanno poi fatto il solito giro di campo stavolta per prendersi il disappunto dei propri tifosi. Gli occhi erano anche su Adam Marusic, per la seconda partita di fila protagonista di un erroraccio, questo sicuramente più evidente e grave di quello di Madrid. Il montenegrino si è battuto sul petto chiedendo scusa, era praticamente in lacrime. Ora a Empoli serviranno, come sempre, tre punti per non rischiare di chiudere quasi già qui la stagione.