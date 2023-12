Giuntoli ha scelto il nuovo Bremer: Juve accerchiata

I bianconeri sono pronti a inserirsi nella corsa all’acquisto del giovane talento brasiliano

In questa prima parte di stagione il punto forte della Juventus è stata senza dubbio la solidità difensiva: nelle prime giornate di campionato la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha subito solo 10 gol.

Proprio in quella zona di campo, occupata da tre difensori brasiliani come Danilo, Bremer e Alex Sandro, Cristiano Giuntoli studia il colpo. Il ds dei bianconeri sta infatti osservando con attenzione un profilo che si è messo in mostra in Sudamerica nell’ultimo campionato. Come riportato da ‘Fichajes.net’, il nome è quello di Lucas Beraldo, ventenne difensore attualmente in forza al San Paolo. La concorrenza però è folta: il calciatore brasiliano, il cui contratto scadrà nel 2028, è seguito con attenzione anche da Arsenal e Liverpool, pronte a scatenare un’asta per aggiudicarsi il giovane prospetto brasiliano.

Calciomercato Juventus, un altro brasiliano per la difesa

La grande solidità difensiva dei bianconeri, capaci di compattarsi dietro e respingere con efficacia i tentativi avversari, è rappresentata dall’ottimo rendimento dei due leader della retroguardia di Massimiliano Allegri, Danilo e Bremer.

I due calciatori, che fanno stabilmente parte della selezione verdeoro, hanno preso per mano la linea difensiva, accompagnati dalla tenacia di Gatti e dalla affidabilità di Alex Sandro e Rugani. Una retroguardia che, proprio in virtù dell’occhio sempre vigile di Cristiano Giuntoli, potrebbe essere rinforzata proprio da un altro calciatore brasiliano. Il percorso potrebbe essere lo stesso di Gleison Bremer, cresciuto anch’esso nelle giovanili del San Paolo e sbarcato in Italia all’età di 21 anni, proprio come potrebbe succedere a Lucas Beraldo.