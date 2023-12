Frustrazione e scontro con Onana: caos dopo il pareggio

Caos al termine della gara, dopo il pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra di casa

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca soprattutto ai padroni di casa, che a fine partita erano davvero furibondi con gli avversari.

Lo 0-0 di Anfield sta davvero stretto al Liverpool, che ha calciato verso la porta del Manchester United ben 34 volte, con 13 tiri che sono finiti nello specchio.

Ma il gol non è arrivato, con Onana e compagni, che di fatto, hanno pensato solo a difendere. Alisson è stato costretto ad un solo intervento. Il piano tattico di Erik ten Hag, con il quale sperava di portare a casa un pareggio, non ha entusiasmato la critica, e non è piaciuto nemmeno ai giocatori del Liverpool, che a fine gara sono apparsi frustrati, anche per il comportante dell’ex portiere dell’Inter, accusato di perdere tempo.

Liverpool-Manchester United, van dijk vs Onana

Così al termine del match, nel tunnel, Virgil van Dijk si è scontrato con Onana, dopo quanto successo: “Grazie a te abbiamo giocato solo una partita di mezz’ora”, avrebbe detto il difensore Orange secondo Alex Cook di TalkSport. La reazione del portiere sarebbe stato un semplice sorriso al centrale di Kloop.

Van Dijk era visibilmente infastidito e lo si è visto anche nel corso dell’intervista post-gara: ”C’era solo una squadra che cercava di vincere la partita – riporta Football Insidere -. Vogliamo vincere ogni partita, ovviamente, ed è per questo che è frustrante. Andiamo avanti, ovviamente, ma è frustrante perché siamo stati superiori in tutti gli aspetti. Dobbiamo imparare da certe situazioni, e so che lo faremo.”