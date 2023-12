Esonero Sarri dalla Lazio: “Intervento immediato”

La Lazio sprofonda in classifica e Claudio Lotito fa le sue riflessioni: “O mandi via tutti i giocatori o cambi allenatore”

Il secondo posto della passata stagione e il famigerato ‘terzo anno di Maurizio Sarri‘ facevano ben sperare i tifosi biancocelesti, e invece questa prima metà di stagione si sta concludendo in maniera disastrosa per la Lazio.

Contro l’Inter è arrivata un’altra prestazione sterile dal punto di vista realizzativo e la difesa non è più quel bunker invalicabile che ha contraddistinto il club capitolino nella passata stagione. Il risultato è un’altra sconfitta e la Lazio che scivola all’undicesimo posto in classifica, uscendo dall’Olimpico tra i fischi dei propri tifosi. Nonostante gli ottavi di Champions League conquistati, questo è il punto più basso della gestione di Maurizio Sarri e dentro la società stanno arrivando le prime riflessioni.

“Via tutti i giocatori o cambio in panchina”: ultimatum a Sarri

La Lazio deve uscire dal pantano in cui è affondata in campionato, dove è scivolata addirittura nella seconda metà della classifica. Al banco degli imputati, per primo, ci sta finendo Maurizio Sarri.

Ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari ha parlato della situazione in casa Lazio, arrivando ad una conclusione piuttosto drastica:”Sarri sarà anche un buon allenatore, l’anno scorso ha fatto bene e in passato ha fatto bene, è un allenatore di un certo livello. Ma quando le situazioni arrivano a questo punto le società cambiano, puoi essere Sacchi, Mourinho o Guardiola, ma se le cose vanno come sta andando la Lazio in questo istante, vuol dire che è il momento di intervenire. Allora o mandi via tutti i giocatori, che è impossibile, o cambi l’allenatore”. La Lazio sembra trovarsi davanti proprio a questo bivio: continuare con Sarri oppure cambiare immediatamente per dare la scossa ad una squadra e ad un ambiente che sembrano ormai sfiduciati.