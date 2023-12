DIRETTA Serie A, Atalanta-Salernitana | Segui la cronaca LIVE

Si chiude la lunghissima sedicesima giornata del campionato di Serie A col monday night tra Atalanta e Salernitana

Dall’anticipo del venerdì Genoa-Juventus, alle gare del sabato e della domenica, fino ad arrivare all’ultima partita per la sedicesima giornata del campionato di Serie A tra Atalanta e Salernitana.

Reduci dal roboante 4-0 esterno contro il Rakow in Europa League, che gli ha consentito di chiudere il gruppo D al primo posto ed evitare il playoff, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini si presentano a questo appuntamento dopo aver battuto il Milan di Stefano Pioli per 3-2 tra le mura amiche, decisiva la magia di tacco di Luis Muriel, nel turno precedente. Di contro, i granata di Filippo Inzaghi vengono da due pesanti sconfitte consecutive, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano per 3-0 e l’ultima in casa contro il sorprendente Bologna di Thiago Motta e Joshua Zirkzee. I campani, desolatamente all’ultimo posto, hanno l’estrema necessità di raccogliere punti per smuovere la classifica e non perdere ulteriore terreno da chi li precede. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SALERNITANA

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, de Roon; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Mazzocchi, Gyomber, Pirola; Bradaric, Bohinen, Coulibaly, Legowski; Candreva, Dia; Simy. All. F. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: