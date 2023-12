Dalla Roma al Milan: la clausola è sparita

La formazione allenata da Josè Mourinho potrebbe mettere le mani sul forte difensore della Bundesliga

In difesa la coperta è corta. Ecco perchè Tiago Pinto vuole anticipare la concorrenza e iniziare a trattare con la formazione tedesca, che non vorrebbe lasciare andare uno dei centrali a disposizione di Xabi Alonso.

La Roma punta Piero Hincapiè. Il calciatore ecuadoriano, attualmente in forza al Bayern Leverkusen, è un nome che può diventare caldo in ottica giallorossi. Il giocatore della formazione attualmente in testa alla classifica di Bundesliga non sta trovando tantissimo spazio in questa stagione e vorrebbe lasciare la Germania. Il club tuttavia non sembra intenzionato a lasciarlo andare già a gennaio, rimandando l’eventuale operazione alla prossima estate. La Roma dal canto suo, vista anche la delicata situazione legata a Chris Smalling, deve intervenire nel mercato invernale per rafforzare il reparto arretrato.

Roma, la concorrenza del Milan e la clausola che non c’è

Nei giorni scorsi la Bild aveva riportato la notizia dell’interessamento di alcune formazioni per Piero Hincapiè, riferendo l’esistenza di una clausola rescissoria da ben 70 milioni sul calciatore sudamericano.

Come riportato invece dal giornalista ‘Florian Plettenberg’ su Twitter, per mettere le mani sul difensore del Bayern Leverkusen non c’è bisogno di pagare quella somma, poichè la clausola rescissoria non esiste. Una notizia che può certamente aiutare Roma e Milan, entrambe in emergenza difensiva e molto interessate a battere un colpo di spessore già a gennaio.