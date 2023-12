Da bomber Gimenez alle tifoserie rivali: Roma, riecco il Feyenoord

Per la quarta volta nel giro di pochi mesi, il Feyenoord sarà di scena allo stadio Olimpico

Non poteva che essere ancora una volta il Feyenoord l’avversario pescato dalla Roma dalle urne di Nyon. La formazione giallorossa dovrà infatti incontrare quella olandese nel doppio incrocio valido per i playoff di Europa League che si terrà nel mese di febbraio con andata a Rotterdam il 15 e ritorno il 22 all’Olimpico.

Una storia assurda quella che lega il Feyenoord alla Capitale. Gli olandesi, per la quarta volta nel giro di pochi mesi, scenderanno in campo allo stadio Olimpico di Roma. Una sorta di maledizione italiana per la squadra di Rotterdam, iniziata dalla sconfitta di Tirana nel maggio 2022 in finale di Conference League proprio contro i giallorossi. Da allora, per quanto riguarda i precedenti con la squadra di Mourinho, le due formazioni si sono scontrate nuovamente lo scorso aprile nei quarti di EL. Andata vinta di misura per 1-0 dal Feyenoord, demolito invece all’Olimpico al ritorno per 4-1.

Curioso come anche la Lazio, negli ultimi 12 mesi, abbia giocato per quattro partite contro gli olandesi. Se i biancocelesti, così come la Roma, non sono riusciti a conoscere la vittoria a Rotterdam, in casa davanti ai propri tifosi hanno sempre vinto, sia lo scorso anno nella fase a gironi Europa League che quest’anno nel rispettivo gruppo di Champions League.

Punti di forza e punti deboli del Feyenoord

Staccata di ben 10 punti in Eredivisie dal Psv capolista, il Feyenoord tutto sommato sta disputando una buona stagione. Tipica formazione olandese che si concede qualche libertà di troppo in fase difensiva, specialmente in campo europeo, ma che si accende in avanti con una grande intensità che le consente di trovare facilmente la via del gol.

Una squadra aggressiva dotata di grande fisicità, contro la quale è facile commettere errori soprattutto in fase di impostazione. Di contro, superato il primo pressing degli attaccanti di Arne Slot, potrebbe essere semplice per gli uomini di José Mourinho riuscire a trovare ampi spazi nel settore avanzato. Un’arma da poter sfruttare e nelle corde dei giallorossi, ad esempio, potrebbe essere il contropiede.

Il Feyenoord, inoltre, grazie alla fisicità dei propri calciatori, può diventare un pericolo costante su ogni palla inattiva, così come la stessa Roma. Formazione che ama attaccare con tanti uomini per riempiere l’area di rigore degli avversari e che utilizza spesso i movimenti in profondità del bomber Gimenez per tagliare fuori le difese avversarie.

Feyenoord, Santiago Gimenez è la stella

Sarà ancora una volta Santiago Gimenez il calciatore in assoluto da tenere d’occhio. 20 reti in 21 presenze in questa stagione a testimoniare una crescita costante. Classe 2001, è un attaccante moderno di piede mancino che ama spaziare su tutto il fronte d’attacco per non lasciare punti di riferimento ai suoi marcatori. Centravanti ‘cattivo’ sotto l’aspetto agonistico, molto forte anche nel gioco aereo. Argentino naturalizzato messicano, contro la Lazio all’andata in Champions League ha messo a segno una doppietta mostrando le sue qualità. A secco, invece, nel doppio incrocio dello scorso anno contro la Roma dove anzi rimediò due giornate di squalifica per lo scontro avvenuto con il vice giallorosso Salvatore Foti.

Precedenti tra i tifosi e rischio divieto in trasferta

Dopo i famosi fatti del febbraio 2015, a seguito degli incidenti provocati da tifosi del Feyenoord che devastarono la ‘Barcaccia’ del Bernini a Piazza di Spagna, l’attenzione nella Capitale è sempre rimasta molto alta negli ultimi anni. Anche per questa ragione, il Viminale ha vietato negli ultimi tre match giocati all’Olimpico la trasferta ai tifosi olandesi. Stessa misura che il Feyenoord ha utilizzato nei confronti dei tifosi italiani per le gare di Rotterdam. Sulla falsariga degli ultimi provvedimenti, è più che probabile che venga vietata ancora una volta la trasferta alle due tifoserie.