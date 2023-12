Bonucci torna subito in Italia: così può chiudere la carriera vicino casa

Leonardo Bonucci tornerebbe di corsa dalla Germania dopo i primi sei mesi fallimentari: lo sprint finale per la Champions, poi l’addio

La Roma dovrà essere per necessità una delle protagoniste del mercato di gennaio. Anzi, dei primi giorni soprattutto. Perché la necessità di trovare un rinforzo in difesa si è fatta a dir poco stringente e Mourinho l’ha invocato nuovamente a gran voce. Poi la Juventus che con tutta probabilità punterà un centrocampista o anche un centrale di difesa. L’assenza di Rabiot col Genoa si è sentita, tra l’altro potrebbe anche allungarsi. E poi l’Inter che per stessa ammissione del suo direttore sportivo andrà a caccia di un sostituto di Cuadrado per la fascia destra.

L’usato sicuro è sempre una garanzia, per questo la Roma starebbe pensando a un nome di assoluta esperienza come Leonardo Bonucci. Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, l’ex capitano della Juventus è un’opzione per la difesa giallorossa. Il centrale viterbese è uno dei nomi al vaglio della dirigenza e di Mourinho che ha assoluto bisogno di rinforzi. Smalling non è dato sapere quando rientrerà, Kumbulla avrà bisogno ancora di tempo per tornare a regime e Ndicka partirà a inizio 2024 per la Coppa d’Africa. Questo significa che a Trigoria a gennaio rimarranno solo Mancini e Llorente a disposizione. Con una difesa a tre e una diffida che pende sul giocatore azzurro e una serie di scontri diretti fondamentali per la Roma. Bonucci tornerebbe ovviamente subito in Italia, qualche giorno fa ha parlato delle difficoltà di ambientamento in Germania, soprattutto per la lontananza dalla famiglia.

La Roma pensa a Bonucci per la difesa: i dettagli e gli altri nomi

Leonardo Bonucci è arrivato in estate all’Union Berlino, ma la stagione sta andando malissimo. Fuori dalla Champions League e dall’Europa (era nel girone del Napoli), in Bundesliga è in zona retrocessione e lotta per la salvezza con appena 10 punti in 14 partite. E tantissima panchina per l’ex leader della Juve, che ha collezionato appena 6 presenze in campionato e 3 in Champions.

Bonucci, si legge sul quotidiano, si libererebbe facilmente e in tempi rapidi, in modo da riavvicinarsi alla famiglia che è a Torino. E tra avrebbe il suo paese d’origine, Viterbo, letteralmente a due passi. In estate si era parlato di Lazio, la pista era concreta ma non è andata a buon fine e così è arrivato il trasferimento in Germania. Per la Roma sarebbe ovviamente un’opzione assolutamente low cost e senza impegno per il futuro visto che Bonucci ha già annunciato di voler chiudere la carriera a fine stagione. In questi sei mesi darebbe tutto quello che gli è rimasto, magari con lo stimolo in più di essere allenato da Mourinho. E chissà, prendere appunti per la sua prossima esperienza da allenatore. Per la Roma le altre piste portano a Theate, ora al Rennes, che è probabilmente il preferito ma va pagato. Per Pablo Marì ci sono stati dei sondaggi, ma il Monza non vuole cederlo a meno di offerte importanti. E poi c’è Solet che potrebbe essere il profilo più abbordabile per caratteristiche e status di mercato, ma c’è l’incognita infortuni con tanti stop anche in questa stagione.