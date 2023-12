UFFICIALE | Ricorso d’urgenza al TAR contro la squalifica

Il club ha subito deciso di presentare ricorso ufficiale al Tar dopo la stangata ricevuta

Dopo la squalifica ricevuta per gli scontri avvenuti fuori dallo stadio in occasione dell’ultima partita casalinga, la società ha deciso di presentare immediato ricorso al Tar per ottenere l’annullamento del provvedimento che costringerebbe la società a scender in campo a porte chiuse nel prossimo match di campionato.

Un ricorso in via d’urgenza, quello presentato dal Catania al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, presso la sezione di Catania. L’obiettivo del club etneo, infatti, è quello di poter far valere le proprie ragioni e ricevere l’annullamento della squalifica ricevuta, per i problemi di ordine pubblico che si sono registrati in occasione della sfida vinta in Coppa Italia lo scorso mercoledì sera al Massimino per 2-0 contro il Pescara.

Come ordinato dall’osservatorio nazionale e dalla prefettura, a causa degli scontri di mercoledì sera il Catania dovrà infatti giocare a porte chiuse la gara di campionato in programma lunedì sera contro il Sorrento. Entro le prossime 48 ore, dunque, il club saprà se potrà contare o meno sul supporto dei propri tifosi in una fase cruciale della stagione.

Partita a porte chiuse, UFFICIALE il ricorso d’urgenza del Catania

Questa mattina, a conferma di ciò, il Catania ha diffuso una nota ufficiale sul proprio sito annunciando di aver già presentato ricorso presso il Tar.

Questo il comunicato del club siciliano: “Catania Football Club rende noto di aver depositato oggi presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di Catania, ricorso in via d’urgenza finalizzato all’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento che dispone la disputa della gara Catania-Sorrento in assenza di spettatori”.