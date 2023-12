Palladino esalta Di Gregorio e difende Colombo: “Ecco cosa gli manca”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Raffaele Palladino al termine di Milan-Monza, match valevole per la sedicesima giornata di Serie A

Sconfitta pesante per il Monza di Raffaele Palladino. I brianzoli escono battuti da San Siro con un netto 3 a 0.

Troppo forte il Milan per Colpani e compagni: “Vanno fatti i complimenti ai rossoneri, è una squadra forte con grandi individualità – esordisce Palladino in conferenza -. Sono sempre io il responsabile di quello che succede in campo, oggi mi è piaciuta la reazione che ha avuto la squadra. Concretezza? Dipende anche dalla qualità che si ha, a noi ce ne manca un pizzico in avanti. Le occasioni le abbiamo avute, ma manca sempre qualcosa. L’asticella possiamo alzarla, ma serve lavorare. Preferisco la squadra che gioca che stare tutti dietro, voglio che si abbia sempre questa mentalità”.

Milan-Monza, da Colombo a Carboni: parla Palladino

Si passa poi ad analizzare la prestazione dei singoli. Non convince in pieno quella di Lorenzo Colombo, ma Palladino lo difende:

“Ha fatto una buona gara, si è messo a disposizione, facendo un’ottima fase di non possesso, gli manca il gol, ma sono certo che ben presto arriverà. E’ un attaccante di manovra, deve migliorare negli ultimi metri e deve crescere nell’attaccare il primo palo. E’ un giovane che va lasciato crescere”.

Poi Palladino esalta Valentin Carboni e il proprio portiere- “Di Gregorio è un grande, sta facendo meglio dello scorso anno. E’ maturo e sa giocare con i piedi, è completo. Sono sicuro che farà una grandissima carriera-. Carboni? E’ pronto per fare la differenza. Lui ha personalità e non ha paura di sbagliare. E’ un ragazzo che può crescere ancora tanto. Ci sta dando una grande mano, ma deve lavorare tanto e farà davvero bene”.