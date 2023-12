“Mourinho stai buono”, scintille a bordo campo: succede di tutto

Bologna-Roma gara tesa ed equilibrata come prevedibile, ancora una volta Mourinho protagonista: l’episodio a bordo campo

Nessuno, qualche settimana fa, avrebbe pronosticato Bologna-Roma come sfida ‘spareggio’ per il quarto posto in classifica. Di certo si poteva immaginare che sarebbe stata una gara dai contenuti tecnici, tattici e agonistici interessanti, vista la crescita dei rossoblù diventati avversario ormai scomodo per tutti.

Josè Mourinho si è trovato inoltre a fronteggiare la brillante squadra di Thiago Motta senza né Lukaku né Dybala, rispettivamente per squalifica e infortunio. Una gara delicata e dunque da giocarsi, per i giallorossi e per i propri avversari, ribattendo colpo su colpo. Ne sta venendo fuori una partita equilibratissima ma piuttosto tesa, in cui l’arbitraggio di Guida non sta aiutando ad abbassare le tensioni, con ripetuti contrasti e scontri in mezzo al campo. Agonismo non cattivo, ma piuttosto vibrante, che coinvolge anche gli allenatori.

Mourinho e Thiago Motta, battibecco tra le panchine

Un particolare episodio ha riguardato i due tecnici a bordo campo, in seguito a una protesta dell’allenatore bolognese per un fallo fischiato su Belotti.

A fare seguito alla lamentela di Thiago Motta verso l’arbitro Guida, quella di Mourinho verso il quarto uomo e quindi la frase di Motta: “Mourinho stai buono“. Un clima di sicuro piuttosto acceso.