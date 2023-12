Milan-Monza, gol e infortunio: per Pioli non c’è pace

Altro guaio muscolare per un giocatore dei rossoneri, costretto al cambio dopo meno di un quarto d’ora, nel corso del match contro il Monza

E’ davvero un incubo per il Milan. La squadra di Stefano Pioli, che sta battendo in scioltezza il Monza, deve fare i conti con un altro infortunio.

Dopo lo stop di Pobega, uscito nel corso del primo tempo, facendo esordire Jan-Carlo Simic, a fermarsi è Noah Okafor. Il match dello svizzero è durato solamente quattordici minuti: il giocatore, mandato in campo al 66′ al posto di Leao, ha avuto tempo per segnare al 76′, prima di fermarsi per un guaio muscolare. All’80esimo così il tecnico di Parma è stato costretto a far entrare Samuel Chukwueze, con Christian Pulisic, che si è spostato sulla sinistra.

Milan-Monza: Okafor dopo Pobega

Non c’è davvero pace per Stefano Pioli che deve fare i conti con un altro infortunio, quello di Noah Okafor, dopo aver perso Tommaso Pobega ne corso del primo tempo.

Nella giornata di ieri a dare forfait, invece, era stato Yunus Musah. Le condizioni dei tre giocatori verranno valutate nelle prossime ore. L’unico che sembra avere speranze di recupero per la Salernitana appare il giocatore americano, ma nelle prossime ore ne sapremo certamente di più.