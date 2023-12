Milan-Monza, incubo infortuni: Pioli obbligato al cambio

Nuovo stop in Casa Milan. Il club rossonero deve fare i conti con l’infortunio del giocatore italiano, nel corso del match contro il Monza

Non c’è pace per il Milan di Stefano Pioli, che deve fare i conti con l’ennesimo infortunio. Il tecnico dei rossoneri è chiamato al primo cambio obbligato, nel corso della sfida contro il Monza, al 23esimo del primo tempo.

A fermarsi è stato Tommaso Pobega, che per l’occasione era è stato schierato da braccetto di sinistra, in un’insolita difesa a tre. A ferma il giocatore è stato un problema muscolare.

A subentrare al posto del giocatore italiano è stato Jan-Carlo Simic. Il centrale difensivo della Primavera di Ignazio Abate, è stato schierato sulla destra, con Fikayo Tomori dirottato sulla sinistra. Al centro c’è invece Simon Kjaer, tornato in campo dopo oltre un mese di stop.

Milan, Pobega out dopo Musah

Continua dunque l’incubo infortuni per Stefano Pioli. Il Milan deve fare i conti con l’ennesimo stop, ancora a centrocampo.

Sì, perché alla vigilia, a fermarsi era stato Yunus Musah. Il calciatore americano, ex Valencia, non è stato convocato a scopo precauzionale, dopo un affaticamento muscolare. Le sue condizioni, come quelli di Pobega, sono chiaramente da verificare in vista della trasferta di Salerno, in programma venerdì sera alle 20.45.