Napoli-Juve, niente da fare: no al trasferimento in estate

Il calciomercato estivo è pronto a entrare nel vivo e le protagoniste sono ancora una volta Napoli e Juventus.

A 450′ dal termine del campionato, Napoli e Juventus sono sicuramente tra le principali candidate alla qualificazione per la prossima Champions League. Gli azzurri si sono arresi nell’ultimo turno alla Lazio ma sono ancora secondi, mentre i bianconeri hanno superato in scioltezza il Bologna consolidando la quarta posizione in classifica.

Napoli e Juve che sono pronte a darsi battaglia anche in sede di calciomercato. Tutta colpa di Stanislav Lobotka, grande obiettivo del club allenato da Luciano Spalletti: il centrocampista slovacco ha un contratto con gli azzurri fino al 30 giugno 2027, ma in estate potrebbe cambiare maglia.

Maglia che – stando a quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb’ – quasi sicuramente non sarà quella della Juventus: il Napoli, infatti, prenderebbe in considerazione la cessione di Lobotka solo per una destinazione estera. Una pessima notizia per la Vecchia Signora che, a questo punto, si vede costretta a virare su altri profili per rinforzare il centrocampo a disposizione di Spalletti.