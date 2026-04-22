Juve, pronto un super regalo per Spalletti: arriva dalla Roma

Spalletti vuole una super Juve in vista della prossima stagione e ora la Juve è pronta ad accontentarlo: i dettagli.

Con la convincente vittoria interna contro il Bologna, la Juventus ha consolidato il quarto posto in classifica, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Ora il vantaggio su Como e Roma è salito a cinque lunghezze quando mancano 5 turni al termine del campionato: i bianconeri non vogliono assolutamente abbassare la guardia, ma intanto la dirigenza di corso Galileo Ferraris è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno.

Uno dei principali obiettivi si chiama Lorenzo Pellegrini, che ha un contratto in scadenza con la Roma il prossimo 30 giugno: proprio Luciano Spalletti ne apprezzerebbe qualità tecniche e duttilità tattica e – secondo quanto evidenziato da ‘Tuttomercatoweb’ – adesso la dirigenza della Juve sarebbe al lavoro per accontentare il tecnico di Certaldo.

A oggi non è assolutamente da escludere un rinnovo in extremis dello stesso Pellegrini con la Roma, ma la Juve monitora con attenzione la vicenda ed è pronta a inserirsi.