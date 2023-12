Inzaghi ritrova i big: la scelta su Pavard. Tridente classico per Sarri

La capolista Inter di scena all’Olimpico contro la Lazio nel posticipo della sedicesima giornata: le probabili formazioni con le scelte di Inzaghi e Sarri

Simone Inzaghi torna all’Olimpico contro la ‘sua’ Lazio per spezzare la maledizione che lo vede sempre sconfitto sulla panchina dell’Inter al cospetto dei biancocelesti nelle capitale e con il chiaro obiettivo di provare la prima fuga del campionato.

I nerazzurri hanno la possibilità di allungare a +4 il distacco in classifica sulla rivale Juventus, frenata venerdì sul campo del Genoa. Inzaghi ritrova Pavard tra i convocati dopo un mese e mezzo di assenza, con il francese però ancora non al meglio della condizione. Spazio quindi a Bisseck da braccetto, con Darmian avanzato a centrocampo vista l’emergenza sulla corsia destra (out sia Dumfries che Cuadrado). Ai box anche Sanchez, rimasto a Milano per un affaticamento muscolare. Riecco capitan Lautaro Martinez al fianco di Thuram, per il resto tornano tutti i titolarisismi rispetto al pareggio con la Real Sociedad che è costato il primo posto nel girone di Champions. Pochi dubbi anche per Sarri fronte Lazio: Patric preferito a Gila, mentre Felipe Anderson viaggia verso una maglia dal primo minuto a spese di Pedro. Zaccagni e Immobile a completare il tridente offensivo dei biancocelesti.

Lazio-Inter, probabili formazioni e dove vederla in TV

Lazio-Inter, match della 16° giornata del campionato di Serie A e in programma questa sera alle 20.45, verrà arbitrato da Maresca della sezione di Napoli (Di Paolo al VAR).

La gara dell’Olimpico sarà trasmessa live e in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN. I nerazzurri vicecampioni d’Europa nell’ultimo weekend hanno travolto l’Udinese e sabato prossimo ospiteranno a San Siro il Lecce, mentre la compagine di Sarri arriva alla sfida dopo il pareggio di Verona e nel turno successivo sarà di scena in casa dell’Empoli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Pellegrini, Cataldi, Vecino, Kamada, Basic, Pedro, Castellanos. Allenatore: Sarri

Indisponibili: Romagnoli, Isaksen

Squalificati: –

Diffidati: Zaccagni, Immobile

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Stabile, Pavard, Carlos Augusto, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: de Vrij, Dumfries, Cuadrado, Sanchez

Squalificati: –

Diffidati: –