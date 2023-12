Nuova tegola per Inzaghi: attaccante ko, salta Lazio-Inter

Forfait in casa nerazzurra alla vigilia del match dell’Olimpico valevole per la sedicesima giornata di Serie A

Tegola per Inzaghi alla vigilia del big match contro la Lazio valevole per la sedicesima giornata di Serie A. L’Inter ha la possibilità di allungare in vetta alla classifica dopo il pareggio della Juventus in casa del Genoa.

Domani all’Olimpico Inzaghi dovrà fare a meno di Alexis Sanchez. Titolare martedì in Champions contro la Real Sociedad, l’attaccante cileno è alle prese con un leggero affaticamento muscolare che non gli consentirà di partecipare alla trasferta romana.

Per la Lazio, Inzaghi ha recuperato quantomeno Pavard, al rientro dopo il grave infortunio. Out ancora de Vrij e Dumfries, che domani verranno rimpiazzati da Acerbi e Darmian. Bisseck dovrebbe riprendersi una maglia da titolare in difesa, idem Bastoni. Partiranno titolari anche Barella e Lautaro, martedì entrambi partiti dalla panchina.

La probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez