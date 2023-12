Inter, ‘scippo’ di Inzaghi al suo passato: scelto il top player dalla Lazio

Stasera Lazio-Inter, incrocio particolare per Simone Inzaghi: ecco il giocatore ideale dalla sua ex squadra

All’Olimpico, tra poco, in campo Lazio-Inter, una grande classica del nostro campionato. Match ancora più particolare da quando sulla panchina dei nerazzurri siede Simone Inzaghi, che quando rende visita ai biancocelesti sfida il suo passato da giocatore e da allenatore.

Inzaghi dovrà battere stasera la squadra di Sarri e la cabala, visto che lo scorso anno e due anni fa in casa Lazio è stato sconfitto per 3-1. Inter che però si presenta alla sfida forte di un primato in classifica conquistato d’autorità e con la possibilità di allungare sulla Juventus, fermata sul pari venerdì dal Genoa. Una sfida particolare anche per i possibili obiettivi di mercato che i nerazzurri potrebbero avere tra le fila dei capitolini.

Lazio-Inter, un tuffo nel passato per Inzaghi: rinforzo scelto tra i biancocelesti

Tanti i giocatori di talento nella Lazio, nonostante i biancocelesti in questa stagione stiano facendo per ora più fatica. E con uno su tutti che potrebbe fare davvero comodo ai vice campioni d’Europa in carica.

Nel consueto sondaggio su Telegram, la redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti quale tra gli ‘ex’ di Inzaghi sarebbe il rinforzo più appropriato per l’Inter. Larga vittoria nel sondaggio per Luis Alberto, votato da addirittura il 62% dei partecipanti. Nettamente distanziati tutti gli altri, con Lazzari al 23% delle preferenze, ancora meno per Felipe Anderson e Immobile.