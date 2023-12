HIGHLIGHTS | C’è anche Simic nel tris del Milan: 3-0 al Monza, ma altri due infortuni

Il Milan vince con il Monza ma la partita costa cara a Pioli: 3-0 sul campo ma altri due infortuni per i rossoneri

Tre gol, tre punti e altri due infortuni. È agro-dolce la vittoria del Milan contro il Monza dell”amico’ Galliani: la vittoria non è mai stata in discussione con la rete di Reijnders nei primi minuti che ha sbloccato subito il risultato e messo in discesa il match.

Subito dopo però il primo intoppo con il ko di Pobega, altro problema muscolare per i rossoneri che non sembrano riuscire a mettersi alle spalle l’emergenza infortuni. Il ko del centrocampista ha consentito il debutto in Serie A di Simic che ha impiegato qualche minuto per trovare anche il suo primo gol.

Nella ripresa poi è arrivata la terza rete, segnata dal subentrato Okafor. Lo svizzero non ha avuto però neanche il tempo di esultare che ha dovuto lasciare il terreno di gioco. Anche per lui problema muscolare e la lista degli infortuni che si allunga ancora.

Serie A, Milan-Monza 3-0: tris rossonero, marcatori e classifica

Una partita praticamente senza storie, con il Monza che è riuscito ad avvicinarsi a Maignan soltanto in rare occasioni.

Con questi tre punti il Milan si porta a -5 dalla Juventus e -6 dall’Inter impegnata però in serata contro la Lazio.

MILAN-MONZA 3-0: 3′ Reijnders (M), 41′ Simic (M), 76′ Okafor (M)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38; Juventus* 37; Milan* 32; Napoli* 27; Roma e Bologna 25; Fiorentina 24; Atalanta e Torino* 23; Monza* e Lazio 21; Lecce* 20; Frosinone* 19; Genoa* 16; Sassuolo 15; Cagliari* 13; Udinese e Empoli* 12; Verona 11; Salernitana 8

*una partita in più