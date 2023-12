Gol all’esordio con il Milan, Simic: “Maldini è il mio idolo”

Le parole del giovane calciatore del Milan Jan-Carlo Simic, autore della rete del 2-0 al suo esordio in Serie A

Il sogno di tutti i bambini. Basta questo per sintetizzare la mattinata vissuta dal giovane calciatore serbo classe 2005, subentrato al posto dell’infortunato Tommaso Pobega al minuto 34.

Visibilmente emozionato, Jan-Carlo Simic ha parlato così ai microfoni di Dazn: “È come un sogno, sono contento di aiutare la squadra. Esordio e gol è una cosa che sognano tutti i bambini. Volevamo vincere e avendo fatto gol è ancora più bello”. Un debutto in Serie A che, come sottolineato dallo stesso calciatore, non sarebbe potuto essere migliore. Nel percorso del giovane difensore è stato fondamentale il sostegno della squadra: “Mi hanno aiutato molto mister, compagni e staff, già da settimana scorsa mi avevano detto di farmi trovare pronto. Devo continuare a lavorare sodo come fatto fino ad oggi”. Infine la dedica ai genitori, ripresi dalle telecamere in lacrime per l’emozione sugli spalti di San Siro:” Questa maglia la regalerò ai miei genitori, mi hanno aiutato molto ad essere sempre sul pezzo. La famiglia è la cosa più importante per un giovane calciatore”.

Milan, un nuovo talento nel segno di Maldini

Il giovane calciatore del Milan, leader della formazione primavera dei rossoneri, può rappresentare per Stefano Pioli una piacevole scoperta in virtù delle tante assenze difensive.

Ai microfoni di Dazn, il classe 2005 non ha dubbi quando gli viene chiesto il suo modello d’ispirazione: “ll mio modello è Paolo Maldini, sono cresciuto guardando i suo video, è sempre stato il mio idolo.”