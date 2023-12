Gaffe a Udine: minuto di silenzio con foto sbagliata

E’ successo allo stadio Friuli, nel momento del ricordo dell’ex giocatore del Napoli, Antonio Juliano, scomparso lo scorso 13 dicembre

Nel weekend, su tutti i campi di Serie A è stato osservato un minuto di silenzio in onore di Antonio Juliano, scomparso in settimana.

Lo stesso è stato fatto nel pomeriggio allo stadio Friuli, ma nel maxischermo non è apparsa la foto dell’ex giocatore del Napoli e della Nazionale italiana, bensì quella di Paolino Pulici.

Un gaffe, che chiaramente non è passata inosservata. I bianconeri, che in campo hanno vissuto un pomeriggio complicato (sono stati rimontati dopo il doppio vantaggio dal Sassuolo), si sono poi scusati per l’errore: “Ci scusiamo per l’errore di trasmissione della foto sui maxischermi – si legge sul profilo Twitter del club friulano -. Udinese Calcio rinnova il proprio cordoglio per la scomparsa di Antonio Juliano.