Furia Juventus su Massa, sanzione a sorpresa: la decisione sull’arbitro

L’arbitraggio di Massa in Genoa-Juventus ha fatto infuriare i bianconeri e arriva la decisione sul direttore di gara: sanzione a sorpresa

Il rigore per il tocco di braccio di Bani non sanzionato, l’ammonizione soltanto per l’entrata di Malinovsky. Genoa-Juventus non è stata una partita senza episodi arbitrali e la direzione di gara di Massa ha lasciato molto a desiderare.

A infuriarsi soprattutto i bianconeri che reclamano appunto un rigore sull’1-1 che avrebbe potuto cambiare le sorti del match e un mancato rosso per il centrocampista ligure che avrebbe consentito alla squadra di Allegri di giocare gli ultimi minuti in superiorità numerica. L’arbitraggio di Massa ha fatto quindi discutere e i vertici arbitrali lo hanno considerato negativo, come si legge sulla ‘Gazzetta dello sport’. Riflettori puntati più sul mancato rosso che sul presunto rigore, più bordeline come decisione.

Genoa-Juventus, sanzione per Fabbri

Ma, stando a quanto scrive il quotidiano milanese, non sarà Massa ad essere sanzionato. Nessuno stop per il direttore di gara, già al centro delle polemiche per alcuni episodi dubbi in Napoli-Inter.

Nelle riflessioni dei vertici arbitrali per eventuali sanzioni è finito il VAR Fabbri che, almeno in occasione dell’ammonizione di Malinovsky, avrebbe dovuto richiamare Massa al monitor per valutare la trasformazione della sanzione in espulsione. Proprio per questo motivo non è da escludere che proprio Fabbri venga fermato, mentre per Massa non è prevista alcuna sanzione.