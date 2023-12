DIRETTA Serie A, Milan-Monza | Le formazioni ufficiali LIVE

Dopo le gare del venerdì e del sabato, il lunch domenicale, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A è quello tra Milan e Monza

La vittoria contro il Newcastle nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League non è basta al Milan per approdare agli ottavi. Dopo la retrocessione in Europa League, si scende subito in campo e, per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, ospita il Monza.

La squadra rossonera, guidata in panchina da Stefano Pioli, è reduce dalla sconfitta patita sul campo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini che avvicina i nerazzurri al quarto posto in classifica, l’ultimo utile per la zona Champions League. La partita di oggi segna anche l’esordio di Zlatan Ibrahimovic come consulente della proprietà, guidata da Gerry Cardinale. Di contro, i brianzoli di Raffaele Palladino arrivano all’appuntamento dopo la vittoria ottenuta nel finale contro il Genoa di Alberto Gilardino nel precedente turno e veleggiano serenamente a metà classifica con 21 punti conquistati. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-MONZA

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

MONZA (3-4-2-1): MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38; Juventus* 37; Milan 29; Napoli* 27; Roma e Bologna 25; Fiorentina 24; Atalanta e Torino* 23; Monza e Lazio 21; Lecce* 20; Frosinone* 19; Genoa* 16; Sassuolo 15; Cagliari* 13; Udinese e Empoli* 12; Verona 11; Salernitana 8

*una partita in più