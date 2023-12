DIRETTA Serie A, Fiorentina-Verona e Udinese-Sassuolo: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Fiorentina-Verona e Udinese-Sassuolo, gare della sedicesima giornata di Serie A

Spalmata su quattro giorni, la sedicesima giornata di campionato prevede due partite pomeridiane: Fiorentina-Verona e Udinese-Sassuolo. Gare che mettono in palio punti importanti nella corsa Champions e nella lotta salvezza.

Reduce dalle fatiche europee, la squadra allenata da Vincenzo Italiano non è riuscita a battere la Roma in nove uomini la scorsa settimana e cerca la vittoria per sorpassare momentaneamente giallorossi e Bologna, che si affronteranno alle 18, in classifica. L’undici di Marco Baroni, dal canto suo, dopo tre pareggi consecutivi va a caccia di un successo che manca ormai dalla seconda giornata di Serie A. Senza lo squalificato Ondrej Duda, gli scaligeri non vincono a Firenze dal 2018, quando si imposero con un roboante 4-1.

In contemporanea con la sfida dell’Artemio Franchi, a Udine i ragazzi di Alessio Dionisi cercano una vittoria scaccia crisi. Dopo le due rimonte subite contro Roma e Cagliari, i neroverdi hanno bisogno di punti per non rischiare di essere risucchiati nella zona retrocessione. In caso di successo, i bianconeri di Gabriele Cioffi raggiungerebbero in classifica proprio gli emiliani, a quota 15 punti. Calciomercato.it seguirà le due sfide in tempo reale.

Probabili formazioni Fiorentina-Verona e Udinese-Sassuolo

Ecco le probabili formazioni delle due partite:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikoné, Barak, Kouamé; Beltran. All. Italiano

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Hien, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla; Ngonge, Serdar, Lazovic; Djuric. All. Baroni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Lucca. All. Cioffi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

CLASSIFICA SERIE A: