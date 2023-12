Dietrofront FIGC, UFFICIALE: patteggiamento annullato

C’è la decisione ufficiale della Federazione Italiana Gioco Calcio sul patteggiamento: salta l’accordo

Nonostante l’accordo trovato nei giorni scorsi, salta l’intesa sul patteggiamento tra club e Federazione Italiana Gioco Calcio. Nelle scorse ore la comunicazione ufficiale.

Club e giudici federali avevano raggiunto un accordo, ma ora salta tutto: la decisione è stata comunicata in via ufficiale nelle scorse ore con una nota diramata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Una decisione che riguarda l’accordo raggiunto con l’A.S.D Cassio Club lo scorso 5 ottobre e che oggi assume delle tinte a dir poco clamorose.

Due mesi fa, infatti, il club dilettantistico giovanile aveva raggiunto un accordo con la Figc in seguito ai fatti verificatisi il 4 febbraio scorso quando, in occasione di una partita valevole per il Campionato Under 14 Giovanissimi, il dirigente accompagnatore del Cassio Club presentò una distinta con diverse irregolarità. In particolar modo, nella distinta venivano inseriti i nominativi di due giovani calciatori, attestando in maniera non veritiera la loro legittima partecipazione agli incontri nonostante gli stessi fossero nati nell’anno 2011 ed il Campionato Under 14 Giovanissimi era riservato a calciatori nati nell’anno 2009 e ad un massimo di 5 calciatori nati nell’anno 2010 dopo il compimento del dodicesimo anno di età.

Niente pagamento, salta il patteggiamento

In seguito al patteggiamento, la Figc decise di sanzionare la società con qualche mese di inibizione per i dirigenti, con una multa da 200 euro e due punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso.

Passati oltre due mesi, la società non ha versato l’ammenda citata nell’accordo, andando oltre la scadenza. Ecco perché la Federazione Italiana Gioco Calcio nelle scorse ore ha comunicato che è saltato l’accordo raggiunto tra Cassio Club e Procura Federale

A questo punto la Procura Federale proseguirà nel procedimento ai sensi dell’articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti, ovvero il dirigente accompagnatore, il presidente del club e la società stessa.