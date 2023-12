Dalla Juve all’Inter: clausola pagata in un’unica rata

Occasione importante per Juventus e Inter: clausola pagata in un’unica rata e colpaccio chiuso

La caccia è aperta. La Juventus, mentre Allegri si concentra sul campo, guarda anche al calciomercato. I bianconeri puntano ancora sui giovani talenti in giro per il mondo con Giuntoli che va a caccia dell’affare giusto da mandare in porto.

Un nome accostato alla formazione piemontese è quello di Claudio Echeverri, ‘El Diablito’, 17 anni, trequartista in forza al River Plate. In scadenza di contratto a dicembre 2024, ha una clausola da 25 milioni di euro e sulle sue tracce si sono mosse tutte le big d’Europa. C’è la Premier, con Arsenal, Chelsea e City, ma anche l’Inter con Marotta e Ausilio che seguono da vicino il sudamericano. Per non dimenticare la Liga con il Barcellona che sembrava essere la squadra più forte sul calciatore.

In realtà, stando a quanto riporta ‘Sudanalytics’ il Barcellona non avrebbe alcuna possibilità di portare al Camp Nou Echeverri. La cifra della clausola, infatti, non può essere spesa dai catalani senza cessione importanti per questioni di Fair Play Finanziario. Inoltre, è andato a vuoto anche il tentativo di rateizzare il pagamento: il River Play chiede che la cifra della clausola venga pagata in un’unica rata.

Calciomercato Juventus e Inter, il Barcellona si ritira per Echeverri

Con lo stop all’affare per il Barcellona, Juventus e Inter vedono accrescere le possibilità di mettere le mani sul giovane trequartista argentino, anche gli ostacoli non sono pochi.

Oltre all’investimento importante per un giocatore di appena 17 anni, c’è da tenere in considerazione la concorrenza che arriva dalla Premier League, campionato dove c’è una possibilità di spesa maggiore rispetto all’Italia. Infine, c’è da considerare anche che il River Plate non ha perso le speranze di far prolungare il contratto di Echeverri, allungando la scadenza, migliorando l’ingaggio, ma soprattutto alzando la clausola. Dovesse riuscirci, per le italiane le cose diventerebbero molto complicate.