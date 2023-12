Colpaccio in Serie A: sbarca in Italia il bomber dal cognome divertente

Un giocatore dal cognome divertente è pronto ad arrivare in Serie A? Ecco di chi si tratta e dove andrebbe a giocare.

Il Cagliari prova a rinforzare il reparto offensivo in vista del mercato di gennaio e, per Ranieri, potrebbe essere pronto un nome davvero molto interessante che, magari potrebbe sopperire alla possibile partenza di uno tra Shomurodov e Petagna.

In tal senso, il nome in questione è divertente per l’assonanza in italiano, ma in campo il calciatore ha dimostrato di fare davvero sul serio. Stiamo infatti parlando di Bruno Barticciotto, bomber del Palestino che sta vivendo un’annata davvero molto importante a suon di reti ed ottime prestazioni.

Il ragazzo, che ha soli 22 anni ed enormi margini di miglioramento, è diventato, come riporta Okficahjes, l’oggetto del desiderio di tantissimi club in Europa tra i quali spunta anche la compagine sarda.

Calciomercato Cagliari, piace Barticciotto del Palestino

Barticciotto piace al Cagliari, con Ranieri che potrebbe averlo a disposizione all’interno della sua rosa come una delle possibili alternative dei titolari: non va dimenticato, infatti, che al momento in squadra Pavoletti e Luvumbo sembrano ormai essere davvero inamovibili in virtù del fatto che è proprio dai loro piedi che sono arrivati dei gol davvero fondamentali per la stagione.

Le alternative, però, là davanti sembrano latitare un po’, quantomeno quelle convincenti, sebbene Shomurodov abbia avuto di recente la fiducia del tecnico (anche se il suo futuro è sempre più in bilico). Insomma, spunta un nuovo nome per il reparto d’attacco in grado, almeno sulla carta, di poter mettere a segno parecchi gol e, inoltre, dare respiro ai compagni in termini di rotazioni.

La concorrenza, però, per il 22enne arriva da tutta Europa e non sarà di certo facile, qualora dovesse partire un’asta, per il Cagliari sostenere certe cifre.