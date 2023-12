Ufficiale Lecce: colpo a sorpresa in difesa, ha appena firmato

Il Lecce mette a segno un colpo a sorpresa per la difesa: ha appena firmato un difensore giovanissimo e di grande prospettiva.

Colpo a sorpresa del Lecce che in queste ore ha ufficializzato l’acquisto di un difensore centrale davvero molto interessante e di grande prospettiva. Il giocatore, che arriva direttamente dall’Australia, per la precisione dal Melbourne City, con cui stava vivendo una buona stagione.

Stiamo infatti parlando di Sebastian Esposito, difensore classe 2005 australiano ma con il passaporto italiano, che ha da pochissimo firmato con i pugliesi ed entrerà a far parte, almeno per il momento, della formazione Primavera allenata da Federico Coppitelli, ma con un occhio di riguardo da parte di D’Aversa in ottica prima squadra.

Lecce, preso Sebastian Esposito dal Melbourne: età, caratteristiche

Sebastian Esposito è un nuovo giocatore del Lecce. Il difensore centrale di soli 18 anni arriva dall’Australia, dal Melbourne City, ed andrà a rinforzare la Primavera ma non è da escludere che, in caso di difficoltà o di problemi legati agli infortuni, possa entrare più o meno in pianta stabile nel giro della prima squadra.

Inoltre, fattore non marginale, questo è un colpo importante per la compagine di D’Aversa -anche- per via del fatto che non occuperà uno slot da extracomunitario dal momento che, come abbiamo già detto, il ragazzo ha il passaporto italiano come si può facilmente intuire dal cognome.

Il giocatore, infatti, ha chiare origini italiane. Esposito, dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, è un difensore centrale in grado di giocare sia sul centro-destra sia sul centro-sinistra, abituato soprattutto a giocare a 4 ma non è da escludere che, con il passare del tempo, possa imparare anche a muoversi in una retroguardia a 3.

Alto e possente fisicamente, il ragazzo ha sicuramente ampi margini di miglioramento: la Primavera per lui potrebbe essere soltanto un passaggio temporaneo.