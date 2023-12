Serie A, sei cessioni a gennaio: rivoluzione in tutti i reparti

Rivoluzione nel bel mezzo della stagione in Serie A: sei giocatori in uscita e dovranno essere piazzati, tutti i nomi, l’elenco completo.

Si prospetta un calciomercato in uscita esplosivo per il Frosinone a gennaio, con il Ds Angelozzi che dovrà necessariamente fare fronte ad un problema che sta da tempo attanagliando la squadra: cercare di piazzare i numerosi esuberi che, fino a questo momento, hanno trovato davvero poco spazio all’interno delle rotazioni di Di Francesco.

Se, infatti, da una parte l’obiettivo dei canarini sarà quello di trovare almeno un paio di rinforzi che possano dare respiro ai titolarissimi (Soulé su tutti, ma non solo), dall’altra parte ci sono parecchi giocatori da ricollocare e che attendono di capire quale sarà il loro futuro.

In entrata, infatti, sono almeno tre i profili cercati: un difensore centrale, un terzino sinistro ed un attaccante, ma allo stesso tempo gli esuberi sono almeno sei. Ecco tutti i loro nomi, l’elenco completo.

Calciomercato Frosinone, sei giocatori in uscita a gennaio: tutti i nomi

Il Frosinone proverà a foraggiare le entrate con il mercato in uscita. Ci sono, infatti, almeno sei giocatori che dovranno capire quale sarà il suo futuro. Il primo nome è quello che sicuramente potrebbe fare più discutere, ossia Baez, che tra i giocatori in uscita è senz’altro quello che ha trovato più spazio.

Discorso diverso, invece, per i vari Bidaoui e Lulic, da Bourabia a Caso passando per Kvernadze, i quali di fatto non sono quasi mai scesi in campo, con un minutaggio tra le fila di Di Francesco pari quasi allo zero. Per loro bisognerà capire innanzitutto se ci sarà mercato e, in seconda battuta, se si potrà concludere l’affare in una finestra di mercato così breve.