Roma, tegola UFFICIALE: torna nel 2024

Confermata la lesione muscolare che terrà fuori il calciatore per le prossime settimane

Brutte notizie per la Roma in vista di un finale di 2023 da incubo. In attesa di scoprire se riuscirà a recuperare o meno Paulo Dybala almeno per la gara del 30 dicembre contro la Juventus, José Mourinho dovrà infatti rinunciare ad uno dei suoi titolari almeno per i prossimi tre incontri di campionato.

Come confermato ufficialmente dal club giallorosso, Houssem Aouar ha infatti riportato una lesione all’adduttore sinistro che mette fine in anticipo al suo 2023 con la maglia della Roma. Una perdita importante per il centrocampo del tecnico portoghese in una fase estremamente densa di impegni della stagione. Questa la nota diffusa dal club capitolino: “Gli esami a cui si è sottoposto Aouar hanno evidenziato una lesione all’adduttore sinistro”.

Oltre alla temuta trasferta di Bologna in programma domani pomeriggio alle 18.00, Aouar si perderà infatti gli ultimi due big match di quest’anno contro Napoli e Juventus. In attesa di ulteriori aggiornamenti sull’entità della lesione accusata, il centrocampista potrebbe rientrare per l’altra grande sfida contro l’Atalanta del 7 gennaio, dopo l’ottavo di finale di Coppa Italia con la Cremonese.