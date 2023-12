Ranieri: “Cagliari, con questa grinta ci salveremo. Hanno vinto le giocate dei campioni”

Ranieri in conferenza stampa dopo Napoli-Cagliari: “Ho messo il doppio centravanti per dare un segnale ai miei”

I due centravanti in avvio? “Era per dire alla mia squadra che dovevano provarci in casa dei campioni d’Italia. Nel secondo tempo siamo andati molto meglio, ma ci hanno fatto gol nel nostro momento migliore. Sono contento della prova della squadra, credo che un punto lo avremmo meritato”.

L’analisi della gara: “Solo l’ostinazione di un grande campione ha portato al secondo gol solo dopo che avevamo pareggiato”

Ranieri: “Cagliari non pronto in avvio di stagione”

Lotta salvezza? “Diversi giocatori non erano pronti, sapevamo che saremmo partiti con l’handicap e sono convinto che porteremo in porto la salvezza. Dobbiamo continuare così con questa grinta”

Cambi all’intervallo? “Stavamo soffrendo gli inserimenti di Cajuste ed Anguissa. Con i cambi nel secondo tempo eravamo noi a menare la danza. Poi, quando i grandi campioni fanno la differenza, allora cambia tutto. Abbiamo fatto soffrire fino in fondo i campioni d’Italia. Non siamo quelli delle prime otto gare, non eravamo pronti. Abbiamo perso, ma giocandocela, con la Juve, la Lazio ed il Napoli. Prima o poi la tiriamo fuori”.

Gara cambiata da Mario Rui? “Avevano un giocatore più di spinta, di ruolo. Visto questo, ho cambiato nuovamente disposizione”