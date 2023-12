Napoli-Cagliari probabili formazioni: Kvara confermato, scalpita Pavoletti

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari, incontro valido per la 16a giornata della stagione 2023-2024 di Serie A: Kvara c’è, Pavoletti ci prova

Il Napoli scende in campo dopo l’impegno casalingo contro il Braga in Champions League e lo fa sfidando il Cagliari di Claudio Ranieri. Gli azzurri, sono tornati alla vittoria al Maradona dopo 3 mesi e puntano a farlo anche in campionato, dove l’ultimo successo è di settembre contro il Sassuolo.

Da quel momento, la squadra di Garcia prima e Mazzarri poi ha inanellato una serie di risultati negativi come le sconfitte contro Real Madrid, Fiorentina, Empoli ed Inter e i pareggi contro Union Berlino e Milan. Servirà quindi una scossa per riportare i 3 punti davanti ai propri tifosi.

Cerca l’impresa, invece, il Cagliari, reduce da una vittoria clamorosa per 2-1 sul Sassuolo in rimonta nei minuti di recupero. Il grande ex, l’eroe della serata, Leonardo Pavoletti, scalpita dalla panchina, ma potrebbe subentrare ancora una volta a gara in corso.

Napoli-Cagliari, le probabili formazioni della partita

Undici ormai di base per gli azzurri, che scenderanno in campo ancora con Meret tra i pali e la confermata difesa a 4 capitanata da Di Lorenzo e guidata anche da Rrahmani, Juan Jesus e Natan come terzino sinistro data la prolungata assenza di Mario Rui e Olivera. A centrocampo non ci sarà Zielinski e in avanti cerca riscatto Kvara.

Per il Cagliari ancora Scuffet in porta, con Zappa e Augello ai lati della difesa. Ci sarà ancora Nandez a guidare il centrocampo insieme al ritrovato Viola come trequartista. In avanti ballottaggi apertissimi tra Luvumbo e Petagna e Lapadula con Pavoletti.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Gaetano; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati; Viola; Luvumbo, Lapadula.

Napoli-Cagliari, dove vederla in tv

Il match tra Napoli e Cagliari valido per la 16a giornata di campionato ed in programma dalle 18.00, sarà trasmesso su DAZN. Per guardare l’incontro basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Napoli e Cagliari

Dopo l’impegno contro i sardi, gli azzurri saranno coinvolti nella sfida di Coppa Italia contro il Frosinone martedì prossimo ancora al Maradona. Altri due poi gli impegni in campionato prima della fine dell’anno: quello contro la Roma all’Olimpico e quello contro il Monza.

Solo due, invece, le gare che attendono il Cagliari prima del 2024, entrambe in Serie A. Delicatissima la sfida contro il Verona all’antivigilia di Natale, così come quella contro l’Empoli il 30 dicembre prossimo. Tanto della salvezza dei rossoblu passerà da queste prossime sfide.