Malore in campo per il calciatore: l’arbitro interrompe la partita

L’arbitro è stato costretto ad interrompere la partita per via del malore occorso al giocatore. Paura e ansia sugli spalti

Diciassettesima giornata di Premier League con diversi appuntamenti nella giornata di oggi in attesa del big match di domano tra Liverpool e Manchester United. Importante la sfida, in ottica salvezza, tra Bournemouth e Luton con i padroni di casa reduci da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite mentre gli ospiti cercavano un successo per continuare a sognare la permanenza nel massimo campionato inglese.

Un pomeriggio di calcio come tanti si è trasformato in momenti di paura e tensione tra gli spalti per via del malore occorso a Tom Lockyer, capitano del Luton. Una scena che ha portato non poca apprensione sia sugli spalti sia in campo dove alcuni suoi compagni si sono messi a piangere a bordocampo dalla paura.

L’arbitro ha, ovviamente, sospeso la partita con le squadre rientrate negli spogliatoi. Le ultime notizie sullo stato di salute di Tom Lockyer sono confortanti dal momento che il giocatore è vigile ed è stato trasportato in ospedale.