Inzaghi, addio all’Inter e panchina top: ecco chi lo vuole

Simone Inzaghi a fine stagione può lasciare l’Inter, per lui si prepara una panchina top in Europa: pretendente a sorpresa

Il pareggio della Juventus con il Genoa da’ all‘Inter la grande occasione per allungare in vetta alla classifica. I nerazzurri saranno di scena domani sera all’Olimpico di Roma contro la Lazio e con un successo si porterebbero a +4 sui rivali, provando a dare il primo strappo in avanti.

Un appuntamento da non fallire, per Simone Inzaghi e i suoi. Inter che ha come obiettivo dichiarato la vittoria dello scudetto, che sarebbe il ventesimo della propria storia e dunque quello della seconda stella. Per il tecnico interista sarebbe il primo della carriera, un inseguimento che al termine di questa annata potrebbe essere coronato, provando a concretizzare quella che appare, complessivamente, la superiorità della propria rosa.

Al tempo stesso, però, Inzaghi si gioca molto. La conferma in casa Inter passa anche per la vittoria del titolo, dopo un secondo e un terzo posto. Qualora l’obiettivo non dovesse essere raggiunto nemmeno stavolta, la società potrebbe guardarsi intorno alla ricerca di un sostituto. In realtà, però, Inzaghi potrebbe dire addio anche con lo scudetto sul petto. C’è infatti un top club che si è messo alla sua ricerca.

Real Madrid, c’è anche Inzaghi per il dopo Ancelotti: è corsa a quattro

Secondo gli insider di mercato ‘Enganche’, su ‘X’, il nome dell’allenatore piacentino sarebbe nella short list di Florentino Perez per il dopo Ancelotti al Real Madrid.

Ciclo pronto a giungere alla conclusione, con i ‘Blancos’, per il tecnico reggiano. Inzaghi è uno dei nomi che piacciono maggiormente, insieme a quelli di Xabi Alonso, Raul e Fernando Diniz. Florentino Perez però sarebbe principalmente intrigato da quest’ultimo, l’attuale tecnico ad interim del Brasile, per la sua capacità di valorizzare il gioco di Rodrygo e Vinicius.