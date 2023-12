Incubo retrocessione: l’esonero ora è UFFICIALE

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il club ha reso noto di aver sollevato l’allenatore dal proprio incarico

Con la serie di gare ufficiali ormai entrata definitivamente nel vivo, non sono poche le panchine traballanti. L’ultimo a farne le spese è stato Diego Alonso.

L’ormai ex tecnico del Siviglia è stato ufficialmente sollevato dal suo incarico. A rendere nota la decisione è stato proprio il club andaluso con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: “Il Siviglia FC comunica di aver esonerato Diego Alonso dalla panchina dei biancorossi. Il club ringrazia l’allenatore uruguaiano per il suo lavoro e gli augura buona fortuna per il futuro”.

Fatale, per Diego Alonso, l’ultima sconfitta casalinga patita dagli andalusi contro il Getafe, che si è imposto al Sanchez Pizjuan per 0-3, relegando il Siviglia in piena zona retrocessione. Gli andalusi occupano infatti il sedicesimo posto in classifica a quota 13 punti, gli stessi del Cadice terzultimo. Sconfitta contro il Getafe maturata al termine di una settimana nella quale i biancorossi non erano riusciti a strappare neanche il pass per l’Europa League. L‘esonero di Diego Alonso, dunque, era ormai solo questione di tempo. Adesso c’è anche l’ufficialità.