HIGHLIGHTS | Osimhen e Kvaratskhelia piegano il Cagliari: Napoli quarto

Il Napoli torna a vincere in campionato e prova a riguadagnare terreno: Kvaratskhelia e Osimhen trascinano la squadra di Mazzarri

Tre punti importanti, seppur con qualche brivido, per il Napoli che al ‘Maradona’ batte il Cagliari trascinato dai suoi leader tecnici Kvaratskhelia e Osimhen.

Il Napoli parte bene e cerca subito il gol, ma Kvaratskhelia e Osimhen sono imprecisi, sprecando più di una occasione ciascuno in avvio di partita. Particolarmente ghiotta la chance capitata al 18′ quando Anguissa si inserisce e serve Osimhen il cui tiro a botta sicura viene respinto in scivolata da Goldaniga. Al 29′ occasione ancora più clamorosa per Rrahmani il quale, sugli sviluppi di un cross di Politano, va a colpire di testa trovando però il palo.

Al 42′ Meret è chiamato a chiudere la porta del Napoli al termine di un contropiede chiusi da Nandez che viene fermato in uscita dal portiere di casa, neutralizzando una occasione importante per gli ospiti.

Napoli-Cagliari: highlights, tabellino e classifica

La ripresa offre un copione identico a quella della prima frazione di gioco, col Napoli a caccia del gol e il Cagliari ben messo in campo. Un equilibrio quasi totale spezzato al 69′ da Osimhen, bravo a battere Scuffet con una potente incornata su cross di Mario Rui nonostante il parziale intervento del portiere ospite.

Un vantaggio che dura appena tre minuti: al 72′ il Cagliari fa calare il gelo sul ‘Maradona’ con Luvumbo che si libera di Rrahmani per poi scodellare la sfera in area dove c’è Pavoletti che da pochi passi non sbaglia e dopo aver anticipato Juan Jesus regala al Cagliari il gol del momentaneo 1-1. Passano altri tre minuti e arriva un altro gol del Napoli, ancora con Osimhen protagonista. Il bomber azzurro porta a spasso la difesa del Cagliari e mette la sfera a rimorchio trovando Kvaratskhelia che calcia di forza e precisione, colpendo il palo prima di trovare il gol del nuovo vantaggio azzurro.

All’81’ il Napoli potrebbe anche chiudere la partita con un preciso diagonale di Politano, ma l’azione viene annullata per posizione di fuorigioco di Osimhen. Otto minuti dopo brividi dalle parti di Meret: sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, Augello crossa al centro e trova Dossena che di testa spedisce di un soffio sopra la traversa.

NAPOLI-CAGLIARI 2-1

69′ Osimhen, 72′ Pavoletti, 75′ Kvaratskhelia

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38 punti; Juventus* 37; Milan 29; Napoli* 27; Roma e Bologna 25; Fiorentina 24; Atalanta 23; Monza e Lazio 21; Torino e Lecce* 20; Frosinone* 19; Genoa* 16; Sassuolo 15; Cagliari* 13; Udinese e Empoli 12; Verona 11; Salernitana 8

*una partita in più

A breve gli highlights della partita