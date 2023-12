DIRETTA Serie A, Napoli-Cagliari: fischio d’inizio posticipato alle 18.30 LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Mazzarri e il Cagliari di Ranieri in tempo reale

Il Napoli ospita il Cagliari nel secondo anticipo del sabato valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra la squadra campione d’Italia in carica ed una neopromossa che sarà diretta dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

Da un lato gli azzurri di Walter Mazzarri, reduci dalla vittoria sul Braga che ha portato alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, vogliono tornare a vincere anche entro i confini nazionali dopo i ko contro Inter e Juventus che li hanno estromessi dalla lotta scudetto. Privi dello squalificato Cajuste, lo scopo è quello di centrare i tre punti per superare Bologna e Roma, avversarie domani, al quarto posto oltre che prepararsi al meglio alla sfida di martedì in Coppa Italia contro il Frosinone. Dall’altro lato i rossoblu dell’ex Claudio Ranieri, che invece vengono dal clamoroso successo in rimonta sul Sassuolo con due gol nel recupero, sognano il colpaccio per mettere in cascina importanti punti salvezza. La partita sarà trasmessa in tv e in streaming su smartphone e tablet soltanto sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale su questo campo tra le due formazioni risale a due anni fa, quando i partenopei si imposero con il risultato di 2-0 grazie alla rete di Osimhen e al rigore di Insigne. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra Napoli e Cagliari live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Napoli-Cagliari

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Oristanio; Pavoletti, Petagna. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38 punti; Juventus* 37; Milan 29; Roma e Bologna 25; Napoli e Fiorentina 24; Atalanta 23; Monza e Lazio 21; Torino e Lecce* 20; Frosinone* 19; Genoa* 16; Sassuolo 15; Cagliari 13; Udinese e Empoli 12; Verona 11; Salernitana 8

*una partita in più