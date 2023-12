Fiorentina, tegola Nico Gonzalez: svelati i tempi di recupero

Brutte notizie in casa Fiorentina a causa dell’infortunio di Nico Gonzalez con l’attaccante che sarà costretto a saltare diverse partite

La Fiorentina, reduce dal pareggio in casa del Ferencvaros valso il primo posto nel girone di Conference League, si prepara ad affrontare il Verona nella sedicesima giornata di campionato. L’obiettivo, per i ragazzi di Italiano, è dare continuità di risultati dopo la vittoria con la Salernitana e il pareggio in casa della Roma.

Non sarà un match semplice considerando la voglia del Verona di ottenere punti importanti per la salvezza e la capacità, mostrata nelle ultime giornate, di non mollare mai e restare sempre all’interno della partita. Difficoltà che aumenteranno per via dell’assenza di Nico Gonzalez. L’attaccante aveva rimediato un problema fisico nel corso del match di Conference League e le notizie che arrivano non sono di certo confortanti per Italiano e tutto il mondo viola.

Nico Gonzalez, lesione di secondo grado: i tempi di recupero

Infortunio più grave del previsto che impedirà a Nico Gonzalez di essere a disposizione della sua Fiorentina per diverso tempo. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato una lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia. Notizia decisamente negativa dal momento che i tempi di recupero sono stimati tra quarantacinque e cinquanta giorni.

Questo significa che Nico Gonzalez tornerà a disposizione di Italiano per fine gennaio. Verona, Monza, Torino, Sassuolo, Udinese, Bologna più il quarto di finale di Coppa Italia: questi gli appuntamenti che la Fiorentina dovrà affrontare senza Nico Gonzalez. La speranza è quella di poter mandare in campo il giocatore il prossimo ventotto gennaio quando la squadra riceverà l’Inter di Inzaghi.

L’attaccante, in questa stagione, ha messo a segno otto gol e due assist tra tutte le competizioni (compresa la qualificazione al girone di Conference) mostrando tutta la sua importanza, sia tecnica sia a livello di leadership, per il sistema di gioco della sua Fiorentina. Assenza decisamente pesante all’interno di un periodo intenso ed importante all’interno della stagione.