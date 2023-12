DIRETTA Conference League, Ferencvaros-Fiorentina | Formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Groupama Arena’ tra il Ferencvaros di Stankovic e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

La Fiorentina fa visita al Ferencvaros a Budapest in una gara valida per la sesta ed ultima giornata del gruppo F di Conference League. Una sfida tra due formazioni ancora imbattute che sarà diretta dall’arbitro portoghese Branco Godinho.

Reduci dal pareggio in Serie A contro la Roma che aveva fatto seguito alla qualificazione per i quarti di Coppa Italia ai danni del Parma ai tempi supplementari, i viola di Vincenzo Italiano puntano a mantenere il primo posto del girone. Per farlo i gigliati, privi dello squalificato Biraghi, possono anche accontentarsi di un pareggio che permetterebbe loro di accedere direttamente agli ottavi di finale senza dover passare dal playoff contro le retrocesse dall’Europa League. Ai magiari di Dejan Stankovic, che invece vengono dalla sconfitta nello scontro al vertice del campionato ungherese contro il Paks, serve una vittoria per il sorpasso in vetta, ma è comunque importante non perdere per evitare di rimettere in gioco il Genk, attualmente terzo ed eliminato. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulle app di Dazn e di Now. All’andata finì con un pareggio per 2-2, grazie alle reti di Barak e Ikone che rimontarono il doppio vantaggio firmato da Varga e Cisse. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Groupama Arena’ tra Ferencvaros e Fiorentina live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI FERENCVAROS-FIORENTINA

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Makreckis, Aaneba, Cissé, Civic; Abu Fani, Zachariassen, Esiti; Katona, Varga, Marquinhos. All. Stankovic

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran. All. Italiano

CLASSIFICA GRUPPO F: Fiorentina punti 11, Ferencvaros 9, Genk 6, Cukaricki 0.