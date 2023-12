Ecatombe Milan, nuovo infortunio: salterà la gara col Monza

Diciotto presenze e un assist nei suoi primi mesi in rossonero. Per un problema muscolare non potrà esserci contro i brianzoli di mister Palladino

Nuovo infortunio in casa Milan. Qual è la novità? Nessuna. L’ultim’ora da Milanello parla di problema muscolare per uno dei centrocampisti a disposizione di Pioli.

Trattasi di Yunus Musah, statunitense arrivato dal Valencia l’estate scorsa per circa 20 milioni di euro.

Mezz’ala che Pioli a volte ha impiegato da esterno, il ventunenne newyorkese oggi ha lavorato a parte a causa di un affaticamento muscolare.

Domani il classe 2002, 18 presenze e 1 assist nei suoi primi mesi in rossonero, salterà il derby lombardo col Monza del grande ex Galliani, in programma al ‘Meazza’ alle 12.30.