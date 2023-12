Torino, il regalo di Natale di Cairo ai tifosi: sta per firmare

Urbano Cairo prova a fare un regalo ai tifosi del Torino per Natale: prove di rinnovo, si può chiudere a breve. Le ultime.

Il Torino sta vivendo una stagione davvero importante, forse quest’anno più che mai i tifosi sognano l’Europa per davvero. I risultati in tal senso stanno arrivando, ma ora è venuto il momento per la dirigenza di fare il punto su un rinnovo che tutti i tifosi granata e non solo stanno attendendo da tantissimo tempo ma che, allo stesso tempo, non è ancora arrivato.

Stiamo parlando di quello dell’allenatore Ivan Juric, che sembrava ad un passo ormai qualche tempo fa ma che, di fatto, ad oggi non è ancora arrivato. Per i granata potrebbe essere un bellissimo regalo di Natale da fare ai tifosi, con il presidente Cairo che proverà a chiuderlo entro fine anno e regalare ai suoi sostenitori la fatidica fumata bianca che tutti attendono.

La zona che porta all’Europa è distante soltanto 5 punti e, in caso di vittoria nella prossima giornata di campionato, questa distanza potrebbe ridursi ulteriormente.

Juric-Torino, prove di rinnovo? Le ultime

Tutto dipenderà -anche- dalle prossime due gare davvero molto importanti, un vero e proprio crocevia della stagione che potrebbe fare, paradossalmente, sprofondare i granata verso la zona retrocessione o, allo stesso tempo, dare loro uno slancio importante per la zona coppe europee.

In tal senso Ivan Juric attende, ma la sensazione è che, nonostante qualche screzio in passato con la dirigenza granata, il rapporto di lavoro potrà continuare. I segnali sono chiari da parecchio tempo: gli acquisti di Ilic e Vlasic in tal senso sono stati davvero importanti e, soprattutto, fortemente voluti dal serbo, con Cairo che ha messo mano al portafogli per accontentare il suo tecnico.

Insomma, la fiducia in tal senso sembra esserci e, con questi risultati, non può che aumentare notevolmente.