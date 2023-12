Pioli e Mourinho a rischio, Icardi e Di Maria fanno tremare le panchine di Milan e Roma

Pioli e Mourinho a rischio, colpa di Icardi, Di Maria e Gennaro Gattuso: perché le panchine di Milan e Roma potrebbero tremare

Mauro Icardi che segna alla Roma, i tifosi dell’Inter se lo ricordano bene. Quelli rossoneri, invece, ripensano solo a ricordi positivi quando gli si fa il nome di Gennaro Gattuso, che di partite contro il Milan ne ha affrontate solo da allenatore.

E poi Angel Di Maria, ma anche Dries Mertens, recordman di gol con la maglia del Napoli. Calciatori ai quali vanno aggiunti giovani dal talento cristallino come Danylo Sikan o insidie come Gonçalves ed Edwards. Cosa accomuna tutti questi profili citati? La possibilità di fare male a Milan e Roma.

A partire dal prossimo febbraio, infatti, Stefano Pioli e José Mourinho avranno una grana in più da risolvere, quella dei playoff di Europa League, che dovranno disputare per aver rispettivamente concluso al terzo posto in Champions e al secondo nella competizione del giovedì.

Pioli e Mourinho, quante insidie: gare decisive per il futuro

La panchina di Pioli è già appesa ad un filo ed oggi i rossoneri sono tra i grandi favoriti per la vittoria finale della stessa Europa League. Ci sono club come il Liverpool ancora più quotati, ma Leao e compagni sono chiamati ad un percorso convincente, molto più che in campionato.

Anche il futuro di Mourinho è incerto, nonostante il portoghese abbia annunciato di avere le idee chiare. Dopo la vittoria della Conference e la finale dello scorso anno persa contro il Siviglia, vorrà ripetersi e un trofeo potrebbe essere decisivo per le scelte dell’estate.

Ma quante insidie si nascondono nei sorteggi in programma a Nyon il prossimo lunedì, 18 dicembre? Moltissimi, soprattutto per la Roma, che sarà costretta a sfidare i club retrocessi dalla Champions League perché arrivati terzi in classifica. Abbiamo quindi deciso di studiare i possibili accoppiamenti e di condividere un’analisi dettagliata.

Milan favorito, la minaccia maggiore è Gattuso

Partiamo dai rossoneri, che, essendo scesi dalla Champions, si ritroveranno ad affrontare le seconde classificate d’Europa League, ad eccezione della Roma stessa. Il pericolo maggiore è rappresentato dal Marsiglia di Gennaro Gattuso, che in carriera ha sfidato il suo passato solamente 3 volte con il bilancio di 1 successo, 1 pareggio e 1 ko.

Il suo Marsiglia è arrivato secondo nel girone per un gol del Brighton al minuto 88 ed è quindi chiaro che rappresenta l’avversario più ostico da incrociare. Al momento è sesto in classifica in Francia, ma bisognerà vedere in che condizione arriveranno i vari Veretout, Correa e Vitinha alle partite di febbraio.

Fastidiosi anche i possibili incroci con lo Sporing Lisbona, arrivato dietro all’Atalanta nel girone ed il Friburgo. I portoghesi hanno una rosa giovane ed un attacco pericoloso, mentre i tedeschi si affidano all’estro di Ritsu Doan e ad una difesa solidissima, avendo subito solo 7 gol in 6 partite del girone, di cui 4 solo contro il West Ham tra andata e ritorno.

Meno insidiose le partite contro Rennes e Tolosa, entrambe impelagate nella bassa classifica della Ligue 1 e in un pessimo periodo di forma. Bisognerà augurarsi di trovarle nello stesso status anche a febbraio. Infine il Qarabag, la squadra cuscinetto da poter sfidare.

Roma: Icardi, Mertens e Di Maria da evitare. Sogno Young Boys

Sicuramente più complesso il possibile sorteggio della Roma, che ha davanti a sé 3 grandi minacce sul proprio percorso europeo. In primo luogo il Benfica, la grande delusione della Champions di questa stagione. Di Maria e compagni si sono salvati all’ultima giornata da un’eliminazione totale, ma restano un avversario fastidiosissimo da affrontare.

Anche lo Shakhtar può rappresentare una minaccia di livello, avendo perso gli ottavi di Champions solamente all’ultimo turno in un pirotecnico 5-3 con il Porto. Da tenere d’occhio soprattutto Danylo Sikan, attaccante classe 2001 che sta segnando con regolarità quest’anno.

Ostica, ovviamente, anche la partita con il Galatasaray di Torreira, Mertens e Icardi. Difensivamente non sono granitici ma i turchi, almeno sulla carta, rappresentano un avversario molto probante, anche grazie a giocatori che conoscono benissimo il calcio italiano.

Il Feyenoord la Roma lo conosce benissimo, dato che le due squadre si sono affrontate 5 volte negli ultimi 8 anni e ben 3 volte dal dal maggio 2022 ad oggi. I giallorossi hanno vinto la finale di Conference League contro gli olandesi un anno e mezzo fa e lo scorso aprile servirono i tempi supplementari per eliminarli ai quarti di Europa League.

Dalla Champions arrivano anche il Braga, avversario del Napoli ed il Lens. I portoghesi hanno buone individualità, ma possono essere alla portata dei capitolini. I francesi stanno facendo bene in Ligue 1 dopo una falsa partenza e molto dipenderà dallo stato di forma a febbraio. Infine, la grande speranza, gli svizzeri degli Young Boys. La formazione meno attrezzata e sulla carta più affrontabile per la Roma. Una pescata di questo tipo sarebbe una manna dal cielo.