“Mi avrebbe fatto piacere giocare con Bremer e Gatti”: rivelazione in casa Juve

Tutto pronto per il ritorno alla Juventus, c’è anche la data: “Eviterei grandi cose, voglio godermela un attimino”

La Juventus quest’anno ha ritrovato quella solidità difensiva che l’ha sempre contraddistinta e i risultati stanno dicendo che può competere per lo scudetto. Il simbolo di questa squadra, non a caso, è Federico Gatti.

Il centrale di Rivoli sta crescendo di giornata in giornata per personalità e autorevolezza, così tanto da far scomodare alcuni pilastri del passato. Nell’intervista rilasciata a La Stampa, Giorgio Chiellini ha rivelato: “Mi avrebbe fatto piacere giocare con Bremer e Gatti e anche loro avrebbero apprezzato. Ci sentiamo, c’è una grandissima stima reciproca”. La benedizione dell’ex capitano è un altro passaggio importante per la crescita della consapevolezza di questo pacchetto difensivo. Gatti in primis, ma anche Gleison Bremer. Il brasiliano è protagonista di un grande avvio di stagione. Chiellini, che intanto ha dato il suo addio al calcio, ha parlato dei suoi piani futuri.

Chiellini pronto a tornare alla Juve: “Ci sarò il 30 dicembre, ma eviterei grandi cose”

Giorgio Chiellini ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e di iniziare una nuova fase della propria vita, quella da ex calciatore. La data per il ritorno allo Stadium, intanto, è già fissata: “Ci sarò il 30 dicembre per Juve-Roma. Sarà la mia prima volta e sarà un piacere tornare. Eviterei grandi cose, voglio stare in tranquillo e godermela da tifoso”.

Sulla Juve di quest’anno, poi, ha dichiarato: “Le ho viste tutte le partite e stanno andando bene, c’è solidità e compattezza”. I bianconeri hanno ritrovato quello spirito che storicamente è stato il loro punto di forza e ora restano aggrappati all’Inter nella corsa scudetto. Anche Chiellini, in ogni caso, è stupito dalla classifica: “Non mi aspettavo fossero così in alto e così vicini all’Inter, stanno facendo qualcosa sopra la normalità. Stanno facendo un campionato imponente e poi è tornata l’arte della difesa”. Infine, riguardo ai propri progetti futuri, l’ex capitano della Juve prende tempo: “Ho passato tanto tempo con le mie bambine e mia moglie, vorrei regalarmi il giusto compromesso per il futuro. Non ho ancora deciso cosa farò, ma non credo l’allenatore”.