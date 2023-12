L’Italia vola nel ranking: la vetta può svoltare la stagione di una big

L’Italia continua a fare bene in Europa, ma serve tenere il ritmo per centrare un posto in più nella prossima Champions League: la situazione attuale

Si è chiusa ieri la fase a gironi delle tre competizioni europee con sette squadre italiane impegnate tra Champions League, Europa League e Conference. Fortune alterne per chi rappresenta il nostro calcio, ma tutte sono comunque ancora in corsa. Insieme alla Francia, l’Italia è l’unica federazione a non aver perso nessuno in questa fase delle competizioni. A rischiare parecchio è stato soprattutto il Milan, che però in extremis è riuscito a strappare almeno il play-off di Europa League.

Ieri sera l’Atalanta, insieme alla Fiorentina e alla Roma, hanno contribuito a tenere alto il coefficiente della nostra federazione per questa stagione. Il ranking stagionale è fondamentale perché le prime due potranno avere un posto in più nella prossima Champions. Tradotto: anche la quinta classificata giocherà la prima edizione della nuova Champions. Per questo ogni vittoria e ogni pareggio è importante, dal momento che ogni successo nella fase a gironi vale 2 punti mentre i pareggi valgono 1. Valori che si dimezzano (1 e 0,5) nella fase a eliminazione diretta, play-off compresi. Poi ci sono i bonus per la partecipazione ai gironi, per quella agli ottavi, altri a seconda del primo o secondo posto nel proprio raggruppamento e quelli per ogni turno superato.

Quinto posto in Champions, il ranking sorride: la situazione dell’Italia

Tutto questo contribuirà al coefficiente di ogni federazione utile alla classifica stagionale finale. Che al momento vede in testa l’Italia con 14.000, seguita dalla Germania con 13.642: ad ora sarebbero loro ad avere il quinto posto in Champions. A tallonare c’è l’Inghilterra con 13.625, poi la Spagna a 12.687, la Repubblica Ceca a 12.000, il Belgio a 11.600, la Francia a 11.583, la Turchia a 10.500, l’Olanda a 8.600 e la Danimarca a 8.500.

L’Italia è il paese con più squadre ancora in corsa nelle competizioni europee, ovvero 7, mentre la Germania – prima inseguitrice – ha perso l’Union Berlino. Lunedì 18 ci sarà il sorteggio a Nyon, che a questo punto diventa vitale in ottica ranking. L’Italia, viste le oggettive difficoltà che si troverà ad affrontare in Champions con tre secondi posti ai gironi, dovrà puntare molto anche su Europa League e Conference. Atalanta, Milan e Roma possono trascinare ora più che mai il nostro coefficiente. Centrare i cinque posti è vitale soprattutto per loro che lottano per la Champions in campionato.