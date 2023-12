Lazio scatenata: 58 milioni, Lotito non bada a spese

La Lazio, con il passaggio del turno in Champions League, ha ottenuto 58 milioni di euro: ecco come potrebbe spenderli Lotito sul mercato.

La Lazio è riuscita a qualificarsi per gli ottavi di Champions League, un traguardo importante in un girone ricco di sorprese e molto complicato che i biancocelesti sono riusciti a gestire nel migliore dei modi, sebbene ci sia stato qualche passo falso. I giocatori di Sarri, però, alla fine sono riusciti a centrare l’obiettivo prefissato, con la società che incasserà 58 milioni per il passaggio agli ottavi di finale ed in molti già si chiedono quali giocatori potrebbero arrivare per rinforzare la rosa.

Fabiani, poco prima del match con l’Atletico, aveva dichiarato che il presidente non si sarebbe tirato indietro da questo punto di vista e, come riporta Il Messaggero, ci si chiede quali potrebbero essere i colpi per andare a puntellare la squadra già a gennaio. In tal senso, ci sono due profili molto interessanti che potrebbero essere davvero utili alla rosa e, soprattutto, potrebbero permettere di compiere quel salto di qualità che i tifosi tanto attendono, anche in ottica campionato.

Calciomercato Lazio, Colpani o Ferguson per Sarri con i soldi della Champions?

Il primo nome della lista è quello di Ferguson del Bologna, vero e proprio pallino di Sarri, tuttavia lo scoglio è enorme: a gennaio è una pista davvero difficile da percorrere, un po’ più agevole in vista dell’estate.

In tal senso, in caso di suo arrivo, almeno due tra Kamada, Vecino e Basic potrebbero salutare la capitale per trovare spazio altrove e finanziare, almeno parzialmente, questo colpo.

È sostanzialmente lo stesso il discorso che porta a Colpani del Monza per l’attacco, con i lombardi che di fatto lo hanno blindato per la sessione invernale di calciomercato, mentre a giugno i biancocelesti dovrebbero iscriversi all’asta insieme a tanti altri club.

Non solo centrocampo, si lavora anche per rinforzare il reparto degli esterni, con Bryan Gil del Tottenham che potrebbe essere un’occasione low cost in prestito, tuttavia Sarri ha sempre glissato sul ragazzo, che non sembra essere la sua prima scelta.

Insomma, la sensazione è che a gennaio un tentativo per alcuni di loro si farà, ma molto dipenderà anche dal mercato in uscita, il quale dovrebbe subire un’accelerazione importante soltanto in estate.