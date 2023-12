Genoa-Juventus, problema fisico e cambio obbligato

Tecnico costretto alla sostituzione all’intervallo della sfida in corso al ‘Ferraris’ e valevole per la 16esima giornata di Serie A

Genoa-Juve è finita all’intervallo per uno dei giocatori scesi in campo al ‘Ferraris’ dal primo minuto. Tegola per il tecnico, costretto al cambio obbligato.

Genoa-Juventus è durata un tempo per Vasquez, difensore dei padroni di casa andati sotto su rigore conquistatosi da Chiesa e trasformato dallo stesso classe ’97.

Il messicano sarebbe stato sostituito da Gilardino per un problema muscolare: al suo posto è entrato Ekuban, subito autore dell’assist a Gudmundsson per l’1-1 genoano nel match che è valevole per la sedicesima giornata di Serie A.