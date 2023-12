Fiorentina, la richiesta spaventa: 20 milioni, si ferma tutto

La Fiorentina punta forte su di lui, ma la richiesta del club è davvero altissima: 20 milioni di euro, Italiano e Commisso frenano.

La Fiorentina è sta cercando da tempo un esterno d’attacco in grado di dare il cambio ad uno dei titolari sulla trequarti. L’obiettivo è quello di rinforzare la rosa in maniera mirata andando a puntellare quei reparti in cui c’è più bisogno di alternative.

In tal senso, non è un mistero, i Viola seguono da tempo un profilo davvero molto interessante e che da qualche tempo a questa parte sta attirando l’attenzione di tantissimi club. Stiamo parlando di Laurienté, attaccante classe 1998 del Sassuolo che ormai è diventato un vero e proprio punto di riferimento all’interno della squadra allenata da Dionisi.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, i Viola potrebbero già tentare l’affondo a gennaio, tuttavia il problema rimane la richiesta, considerata eccessiva, da parte dei neroverdi.

Calciomercato Fiorentina, frenata Laurienté: il Sassuolo chiede 20 milioni

Tutti pazzi per Laurienté: l’attaccante del Sassuolo, infatti, è da tempo un vero e proprio obiettivo di calciomercato della Fiorentina che ha messo gli occhi su di lui da tanto tempo. La richiesta per lasciarlo andare da parte degli emiliani è alta: 20 milioni di euro, altrimenti il ragazzo rimarrà in Emilia almeno fino a giugno, poi si vedrà.

Per il club degli Squinzi, infatti, sarebbe una notevole plusvalenza dal momento che, soltanto due anni fa, il club di Serie A lo ha acquistato per circa 10 milioni (a cui si dovrebbero aggiungere 2 milioni di bonus ed una percentuale sulla futura rivendita) dal Lorient. In caso di cessione a circa 20 ci sarebbe una plusvalenza davvero importante in un lasso di tempo davvero molto breve.

Al momento, però, il tutto sembra stare vivendo una fase di stallo, con Commisso che non sembra essere disposto a cedere in tal senso. A gennaio, dunque, salvo clamorosi colpi di scena, il francese rimarrà al Sassuolo.