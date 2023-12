Ex nerazzurro in bilico: può lasciare la Serie A, lo scenario preoccupa

Un ex calciatore nerazzurro potrebbe lasciare la Serie A a giugno: lo scenario preoccupa i tifosi, la situazione.

Il Genoa questa sera ospiterà la Juventus a Marassi con l’obiettivo di trovare punti salvezza ma, allo stesso tempo, bloccare il periodo d’oro dei bianconeri, che non perdono da parecchie giornate. Se, da una parte, gli uomini di Gilardino saranno totalmente impegnati in questa delicata sfida, dall’altra parte tra coloro che scenderanno in campo ci sarà un giocatore il cui riscatto, al momento, è in bilico.

Stiamo infatti parlando dell’ex Atalanta Malinovskyi, trasferitosi all’Olympique Marsiglia la quale lo ha subito girato in prestito con diritto di riscatto proprio tra le fila dei rossoblu in Serie A. Per lui, autore di un buon inizio di stagione in Liguria, ci potrebbe essere qualche dubbio per quanto concerne la permanenza in Italia.

Tutto, infatti, potrebbe dipendere da due fattori molto importanti che, al momento, come del resto è normale che sia in questo periodo della stagione, sono in bilico.

Calciomercato Genoa, riscatto Malinovskyi in bilico? La situazione

Il Genoa riscatterà Malinovskyi a fine stagione? Il tutto dipenderà, in prima battuta, dalla salvezza dei rossoblu: in caso di retrocessione, infatti, molto difficilmente il ragazzo accetterà di rimanere in cadetteria e, soprattutto, il Grifone potrebbe decidere di non spendere i 10 milioni che servono per il suo riscatto.

Il secondo punto riguarda proprio questa cifra, considerata sicuramente importante per il presidente Zangrillo. Un sacrificio, però, che non solo farebbe felici i tifosi, ma che allo stesso tempo garantirebbe un ottimo innesto alla squadra. Le sue scorribande sulla trequarti, infatti, fanno paura a moltissime squadre di Serie A, che temono le sue qualità tecniche importanti ed il suo atletismo.

Insomma, al momento il tutto è in bilico, ma allo stesso tempo la speranza è che a fine stagione si possa trovare la quadra per farlo rimanere tra le fila dei rossoblu.